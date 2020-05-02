Müge Anlı: "Suçlunun kokusunu..."

2. Sayfa’ya konuk olan Müge Anlı’dan dikkat çeken açıklamalar:- Suçlunun kokusunu uzaktan almıyorum. Suçlu olan programa gelsin gelmesin kendini belli ediyor. Bir insan yalan söylüyorsa, bunun bir nedeni vardır. Yalancı insan benim bu dünyada en korktuğum insandır. İzleyicilerim de en az benim kadar tecrübeliler. 10-15 dakikadan sonra her şey ortaya çıkıyor.-Benim ilk lisansım Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Hukukta yüksek lisans yaptım. Sonra tarih bitirdim, şimdi sosyoloji okuyorum. Arkadaşlarım bana 'Boş vakitlerinde ne yapıyorsun, üniversite mi bitiriyorsun' diyorlar. Sosyolojiyi bitirdikten sonra hukuk okur muyum? Okuyabilirim..-30 senedir televizyon sektöründeyim. Programlar başlar, biter. Asıl olan insan yaşamı. Bu programda hiç olmaz denilen şeyleri yaptık. Olmaz denilen projeleri ürettik. Sevgi izi onların başıydı. 'Ölsem de benden sonra kalacak, devam edecek bir şey var. Çok şükür dedim. Benden sonra bu projelerin devam etmesi için bir hazırlık içindeyim. Dernek olur, vakıf olur...-Program bittikten sonra elime örgümü almak istiyorum. Kızım torunlarıyla gelsin. Onlara kestane pişireyim... Ben çok sıradan bir insanım, yaptığım iş sıradışı.