Müge Anlı'dan 'hamile' iddialarına sert yanıt!

Müge Anlı, bugün hakkında ortaya atılan evli bir adamdan hamile olduğu ve evlenmek için adamın boşanmasını beklediği yönünde ortaya atılan iddialara ateş püskürdü. Çıkan spekülasyonlara avukatı aracılığıyla şu yanıtı verdi:“Müge Anlı, tüm dünyada pandemi olarak kabul edilen Koronavirüs sebebiyle gerek program ekibinin, gerekse de konuklarının sağlığı için risk teşkil edeceği düşüncesiyle programına bir süreliğine ara vermiştir. Ülkemiz ve tüm dünya için oldukça zorlu geçen bu süreçte, müvekkilim aleyhinde ortaya atılan maksatlı ve çirkin iddia kesinlikle gerçek dışı olup, müvekkilimin kamuoyundaki saygınlığına zarar vermeye yöneliktir. Kamuoyunun gündeminin bu tarz asılsız bir iddia ile meşgul edilerek, müvekkilim üzerinden yapay gündem oluşturma çabası tarafımızca üzüntü ile karşılanmıştır. Müvekkilimin kişilik haklarını ağır bir şekilde ihlal eden asılsız iddianın sahibi ve bu iddiayı yazılı ve görsel basında yayınlayan ve yayınlanmasına aracılık eden her türlü basın ve yayın kuruluşları hakkında derhal adli makamlara müracaat edilerek gerekli hukuki süreç başlatılacaktır. Ayrıca ilgililer aleyhinde suç duyurusunda bulunulacak ve tüm hukuki ve cezai süreçlerin takipçisi olunacaktır.Müge Anlı vekili,Av. Eylem Kahraman”