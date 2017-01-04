Müge Anlı’nın gözyaşları!

Ekranların reyting rekortmeni Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı.

Magazin - 04 Ocak 2017 11:57

Müge Anlı, dünkü yayınında Alzheimer hastası bir amcayı bulduklarını ve ailesini aradıklarını söylemişti. Amcayı Müge Anlı’da gören komşuları hemen telefona sarılmıştı. Komşular; amcanın adının Erol Atakan olduğunu ve tek başına yaşadığını anlattı. Müge Anlı hemen ekibini Erol amcayla birlikte evine gönderdi. Ancak Erol Atakan’ın tek başına yaşayabileceği bir ortak yoktu.



Canlı yayında gösterdiği bu görüntülerdeki acı dolu tabloya dayanamayan Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı. Anlı, hem ağladı hem de tüm izleyenlerini ağlattı.

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