Müge Anlı’nın gözyaşları!

Ekranların reyting rekortmeni Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı.

Magazin - 04 Ocak 2017 11:57
Müge Anlı’nın gözyaşları!
Müge Anlı, dünkü yayınında Alzheimer hastası bir amcayı bulduklarını ve ailesini aradıklarını söylemişti. Amcayı Müge Anlı’da gören komşuları hemen telefona sarılmıştı. Komşular; amcanın adının Erol Atakan olduğunu ve tek başına yaşadığını anlattı. Müge Anlı hemen ekibini Erol amcayla birlikte evine gönderdi. Ancak Erol Atakan’ın tek başına yaşayabileceği bir ortak yoktu.

Canlı yayında gösterdiği bu görüntülerdeki acı dolu tabloya dayanamayan Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı. Anlı, hem ağladı hem de tüm izleyenlerini ağlattı.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Müge Anlı

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • İlk bölümü birlikte izlediler
  • Roma’da aşk tazelediler!
  • Yeni yılda anne olacak!
  • "Ben olsam benimle evlenirdim!"
  • Bu ikili heyecan yarattı!
  • Ada öncesi iddialı sözler!
  • Defne Samyeli konuştu...
  • Evlilik teklifi bir şey değiştirmedi!
  • Büyük sevgi yüzleri güldürdü!
  • 2017'ye dövdürüp girdi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Kerem Bürsin'e yapılan Engin Akyürek'e neden yapılmadı?
  • Sabah programlarının tadı kaçtı!
  • Kısmetse Olur'da şok eleme!
  • Asıl sürprizi o yapıyor!
  • İzdivaçta büyük yüzleşme! Hanife gözyaşlarını tutamadı...
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Sırlarını anlattı!
  • İşte Barbaros Şansal'ın ifadesi: Hiciv yaptım!
Kerem Bürsin'e yapılan Engin Akyürek'e neden yapılmadı?

EN POPÜLER HABERLER

  • İlk bölümü birlikte izlediler
  • Roma’da aşk tazelediler!
  • Hamile olduğunu öğrenince...
  • Yeni yılda anne olacak!
  • "Ben olsam benimle evlenirdim!"
  • Bu ikili heyecan yarattı!
  • Ada öncesi iddialı sözler!
  • ‘Kurtlar Vadisi Pusu’ geri mi dönüyor!
İlk bölümü birlikte izlediler