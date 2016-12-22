Müjde Uzman '3 kuruşluk' davayı kazandı!

Oyuncu Müjde Uzman kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Ceyhun Yılmaz'a açtığı dava sonuçlandı.

Magazin - 22 Aralık 2016 17:20

Oyuncu Müjde Uzman'ın radyocu ve sunucu Ceyhun Yılmaz'a açtığı ‘3 kuruşluk’ davada karar açıklandı.



Sunucu Mesut Yar'n sunduğu programda Müjde Uzman'a yönelik “Mesleğiniz nedir” sorusu üzerine Ceyhun Yılmaz, “O…luk” diyerek fısıldamış ve bu görüntüsü ekranlara yansımıştı. Programın ardından da oyuncu Müjde Uzman, Ceyhun Yılmaz’a 3 kuruşluk tazminat davası açmıştı. Bugün görülen davada mahkeme, Ceyhun Yılmaz'ın Müjde Uzman'a 3 kuruş tazminat ödemesine karar verdi.



Müjde Uzman bu sonucu Instagram hesabından böyle açıkladı;



"Bu olaydan dolayı hissettiğim, yaşadığım ne varsa, tüm gözyaşım ve üzüntümle söylüyorum bunu; umarım ona ders, bana tecrübe olur da, ne ben bir daha birini dava etmek zorunda kalırım, ne de o, ne yaşadıysa onları bir daha yaşar.. Kimseyi olduğundan daha da üzmek veya zor duruma sokmak istemem ben hiç bir zaman..

O dönem ve şimdi hala yanımda olanlar ve olmayanlar tek tek aklımda.🙏🏼

Ama en büyük teşekkürüm gönüllü olarak tüm dostluğu ve yüreğiyle, gücü, cesareti, eğitimi, bilgisiyle yanımda olan Feyza'ma; derdimi dert edindiğin ve bu olayı benim vicdanıma göre şekillendirip en kibar en sessiz en olması gereken şekilde yürüttüğün için sonsuz teşekkürler.

E allah başka dert vermesin hiç birimize tabi, o ayrı. Herkese geçmiş olsun.

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@feyzalt :

Canim arkadaşım ve kıymetli müvekkilem @mujdeuzman 'a vekaleten Ceyhun Yılmaz aleyhinde açmış olduğumuz 3 kuruşluk manevi tazminat davasını kazandık.Ülkemizde kadınların erkeklerce aşağılanmasının,hakarete maruz kalmasının ve tek bir kelimeyle karalanmaya çalışılması hepimizin çok sık rastladığı bir durum. Yakınen biliyorum Müjde zor günler yaşadı.Maruz kaldığı hakaret karşısında onuruyla şerefiyle dimdik durdu.Beraber sessiz ve kendinden emin devam ettik bu yolda. Hakaretten açılan ceza davası hala devam etmekte.Umarım yakın zamanda onun da güzel haberlerini vereceğim sana güzel arkadaşım @mujdeuzman .Başın dik ve onurlu mücadelen herkese ışık olsun.Dostun olarak hep yanındayım."

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