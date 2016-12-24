Oyuncu-şarkıcı aşklarına bir yeni daha eklendi. Arkadaş oldukları sanılan oyuncu Müjde Uzman ile şarkıcı Soner Sarıkabadayı meğer bir süredir aşk yaşıyormuş. İkilinin aşkı Dönerse Senindir filminin galasında ortaya çıktı. Yeni çift filmi el ele izledi.
Müjde Uzman, Soner Sarıkabadayı'nın 8 Aralık'taki doğum gününü birlikte çektikleri selfie pozuyla kutlamıştı.
Müjde Uzman ile Soner Sankabadayı el ele
"Kiralık Aşk" dizisinde rol alan güzel oyuncu Müjde Uzman, ünlü popçu Soner Sarıkabadayı ile yeni aşka yelken açtı.Magazin - 24 Aralık 2016 23:15
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