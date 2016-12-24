Müjde Uzman ile Soner Sankabadayı el ele

Magazin - 24 Aralık 2016 23:15

Oyuncu-şarkıcı aşklarına bir yeni daha eklendi. Arkadaş oldukları sanılan oyuncu Müjde Uzman ile şarkıcı Soner Sarıkabadayı meğer bir süredir aşk yaşıyormuş. İkilinin aşkı Dönerse Senindir filminin galasında ortaya çıktı. Yeni çift filmi el ele izledi.Müjde Uzman, Soner Sarıkabadayı'nın 8 Aralık'taki doğum gününü birlikte çektikleri selfie pozuyla kutlamıştı.