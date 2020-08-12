"Murat Boz, Melis İşiten'le birlikte" iddiası sosyal medyayı salladı!

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun adı bir dönem Aslı Enver ile anılmış, hatta birlikte tatil yaptıkları ancak anlaşamadıkları için arkadaş kaldıkları iddia edilmişti. Şimdi de Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in adı Murat Boz ile anıldı.Murat Boz, Melis İşiten'i sosyal medya hesabından takip etmemesine rağmen fotoğraflarını beğenmeye başladı. Melis İşiten'de kısa bir süre sonra Murat Boz'un fotoğraflarını beğenmeye başladı.