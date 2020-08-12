Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun adı bir dönem Aslı Enver ile anılmış, hatta birlikte tatil yaptıkları ancak anlaşamadıkları için arkadaş kaldıkları iddia edilmişti. Şimdi de Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in adı Murat Boz ile anıldı.
FOTOĞRAFLARINI BEĞENDİLER
Murat Boz, Melis İşiten'i sosyal medya hesabından takip etmemesine rağmen fotoğraflarını beğenmeye başladı. Melis İşiten'de kısa bir süre sonra Murat Boz'un fotoğraflarını beğenmeye başladı.
"Murat Boz, Melis İşiten'le birlikte" iddiası sosyal medyayı salladı!
Geçtiğimiz kış Aslı Enver ve Uraz Kaygılaroğlu’nun flört ettiği hatta birlikte tatile gittikleri iddia edilmişti. Bu haberlerden sonra da Murat Boz, Kaygılaroğlu’nu takipten çıkmıştı. Geçtiğimiz gün Boz, Kargılaroğlu’nun eski eşi Melis İşiten’in fotoğraflarını beğenmeye başladı.
12.08.2020 13:14 Magazin