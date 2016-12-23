Murat Boz'dan çocuk itirafı

Bugün vizyona giren ‘Dönerse Senindir’de, hayatının aşkını geri kazanmaya çalışan genç bir fotoğrafçıyı canlandıran Murat Boz, aşka bakışını HaberTürk Gazetesi'ne anlattı.

Magazin - 23 Aralık 2016 11:59
Murat Boz'dan çocuk itirafı
'AŞK HER ŞEYİ AFFETMEZ ’
Teknoloji aşkı, sevgiyi, tutkuyu biraz ayağa düşürdü. Aslında değerli bir şey aşk ama biraz gazı kaçtı. Aşkta gurur bence neye karşı gurur yapıldığıyla ilgili.

Küçük hataları görmezden gelmek aşkın olmazsa olmazıdır. İlişkilerde gurur mutlaka olmalı. Aşk her şeyi affetmez. Keşke edebilse.

‘ÇOCUK İSTEYEN BİR ADAMIM’
Şu ana kadar dengeli gitmiş olsa da romantik yanım daha ağır basıyor. Çocuk isteyen bir adamım.

Çocuğumun da geleceğini düşünmek zorundayım ve adımlarımı ona göre atıyorum. Aşk her yerden gelebilir. İnternetten bulup da âşık olabilirsin.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak:haberturk.com
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