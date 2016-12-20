Murat Boz'dan hemşire yanıtı!

23 Aralık'ta vizyona girecek 'Dönerse Senindir' filmindeki hemşire sahneleri tepki çeken Murat Boz, bir açıklamada daha bulundu.

Sinema - 20 Aralık 2016 17:00
Murat Boz'dan hemşire yanıtı!
23 Aralık'ta vizyona girecek ve başrollerini Murat Boz, İrem Sak ve Yasemin Kay Allen'in başrollerini paylaştıkları 'Dönerse Şenindir' filmindeki mini etekli hemşire sahneleri tepki çekmişti.

Hemşireler ve sağlık kurumları da bu sahneleri kınamış ve "O sahneler çıkmazsa filme gitmeyiz" demişti. Önceki gün bir etkinlikte konu ile ilgili soruları yanıtlayan Murat Boz, "Tepkileri anlayışla karşılıyorum ama kurmaca bir iş yapıyoruz. Bu benden bağımsız bir durum. Olay yapımcının insiyatifinde." açıklamasında bulundu.

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