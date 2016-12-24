Reklamda sadece 37 saniye görülen Murat Boz'un 1.2 milyon TL'ye el sıkıştığı öğrenildi.
Murat Boz'dan rekor anlaşma!
Bir inşaat firmasının reklamlarında rol alan Murat Boz'un aldığı ücret dudak uçuklattı.Magazin - 24 Aralık 2016 20:12
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