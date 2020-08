Murat Boz’un klibinde oynayan Deniz Işın kimdir?

Kısa film gibi çekilen ve beğeni toplayan klipte Murat Boz ile birlikte kamera karşısına geçen Deniz Işın aslında kimya mühendisliği okuyan, malzeme bilimi mühendisliği alanında yüksek lisans yapmış biri. İşte gönül verdiği oyunculuk alanında kariyer yapmaya başlayan genç yıldız Deniz Işın’ın biyografisi:28 Mayıs 1992 İzmir doğumlu olan Deniz Işın, Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’nde yüksek lisansını tamamladı ve İstanbul’a taşındı. Bu süreçte Sahnetozu Tiyatrosu’nda 2 sene İzmir’de, bir sene de İstanbul’da eğitim aldı. 2017’de ‘Lysistrata’ oyununda Lysistrata, 2018’de ‘You Can’t Take It With You’ oyununda Alice karakterini canlandırdı. Aynı zamanda, reklam filmlerinde kendini gösteren Işın, 2018 yılında Türk Telekom reklamında, 2019 yılında ise Ülker Piko, Coca-Cola, Vodafone, Foxplay, Labne, Gratis, Ülker İkram, Teknosa ve Artema reklamlarında rol aldı. Fox Tv’de yayınlanan ‘Her Yerde Sen’ dizisinde Merve karakterine hayat verdi. Yakında Star Tv’de yayınlanmaya başlayacak olan ‘İyi Günde Kötü Günde’ dizisinde Seda karakterini canlandıracak olan Deniz Işın; Murat Boz’un ‘Gece’ isimli şarkısının video klibinde Boz ile birlikte kamera karşısına geçti.