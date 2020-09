Murat Dalkılıç, Takvim Gazetesi’nde çıkan voleybolcu Derya Çayırgan ile aşk yaşadığı haberini yalanladı: “Bir salın beni ya... Yaptığım işten soğuttunuz artık beni yıllardır... Avukatım her haberle, her bir Instagram, Twitter accountuyla yakından ilgileniyor... For your info!”