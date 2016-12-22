Murat Dalkılıç'tan Demet Akalın cevabı

Önceki akşam "Dönerse Senindir" sinema filminin galasına katılan Murat Dalkılıç, Demet Akalın'ın kendisi hakkında Twitter'dan paylaştığı yazılara cevap verdi.

Magazin - 23 Aralık 2016 08:00
Murat Dalkılıç'tan Demet Akalın cevabı
Yılbaşı akşama birlikte Bakü'de sahne alacak olan Murat Dalkılıç ile Demet Akalın arasında önce uçak ardından da afiş krizi yaşanmıştı. Yaşanan krizlerin ardından Akalın, Twitter hesabından Dalkılıç'ı hedef alan paylaşımlar yapmıştı.


Demet Akalın ve Murat Dalkılıç'ın uçak krizi

Demet Akalın ve Murat Dalkılıç'ın uçak krizi



Demet Akalın'dan Murat Dalkılıç'a şok sözler!

Demet Akalın'dan Murat Dalkılıç'a şok sözler!



"Dönerse Senindir" basın karşısına geçen Murat Dalkılıç, Demet Akalın hakkında sorulan sorulara "Ülkemizde yeterince problem var. Böyle lüzumsuz bir şeyle gündeme gelmek istemiyorum. Güzel konular konuşalım" yanıtını verdi.

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