Murat Dalkılıç'tan Demet Akalın cevabı!

Magazin - 23 Aralık 2016 08:00

Demet Akalın ve Murat Dalkılıç'ın uçak krizi

Demet Akalın'dan Murat Dalkılıç'a şok sözler!

Yılbaşı akşama birlikte Bakü'de sahne alacak olan Murat Dalkılıç ile Demet Akalın arasında önce uçak ardından da afiş krizi yaşanmıştı. Yaşanan krizlerin ardından Akalın, Twitter hesabından Dalkılıç'ı hedef alan paylaşımlar yapmıştı."Dönerse Senindir" basın karşısına geçen Murat Dalkılıç, Demet Akalın hakkında sorulan sorulara "Ülkemizde yeterince problem var. Böyle lüzumsuz bir şeyle gündeme gelmek istemiyorum. Güzel konular konuşalım" yanıtını verdi.