Murat Dalkılıç'tan eşi Merve Boluğur'a destek!

Magazin - 05 Ocak 2017 14:36

Merve Boluğur verdiği uzunca bir aranın ardından ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yusuf Çim ve Gizem Karaca ile birlikte 'İçimdeki Fırtına' dizisinde rol alacak olan Boluğur'a eşi Murat Dalkılıç'tan da destek geldi. Dizinin İtalya'da gerçekleşen çekimlerinden bir fotoğraf paylaşan Dalkılıç, "İçimdeki Fırtına çok yakında! ✨ Heyecanla bekliyoruz! Sahalar seni özledi...!" yazdı.