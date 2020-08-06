Murat Evgin’den 2 dilde 2 klip!

Sanatçı 28 parçadan oluşan albümünün ilk video klibini; sözü, müziği ve düzenlemesi kendine ait olan, İspanyolca diline çevirisi Tahir Kaynar tarafından yapılan “Aşk Her Şeye Rağmen - Amor a Pesar de Todo” isimli şarkısına çekti. Türkçe ve İspanyolca olmak üzere 2 dilde çekilen, 2 klip Murat Evgin YouTube kanalında yayınlandı.“Yaralı Kuşlar” dizisinin başrol oyuncuları Ali Yasin Özegemen ve Gizem Arıkan’ın sahnelerinden görüntülerin de kullanıldığı video klipler İstanbul’da Galata Kulesi’ni çevreleyen sokaklarda, Galata Köprüsü’nde, Haliç semtinde ve İstanbul Filmmaker’s Studio’da çekildi. Kliplerin görüntü yönetmenliğini Varol Şahin, yönetmenliğini Murat Evgin üstlendi.