Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, daha önce polemik yaşadığı Yeşim Salkım'a sahneden küfür etti. O anların görüntülerini sayfasında paylaşan Yeşim Salkım ise tepkisini şu sözlerler dile getirdi:
“Edebim el vermez edepsizlik edene susmak en güzel cevap edebi elden gidene; yorumu size bırakıyorum. Murat Övüç, unutma kontrolsüz güç güç değildir. Bu ülke çok gördü senin gibileri, yok oldular yazık sana.”
MURAT ÖVÜÇ'E TEPKİ YAĞDI!
Murat Övüç'ün Yeşim Salkım'a küfür ettiği görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Konu Twitter'da TT olurken, Murat Övüç'e tepki dolu mesajlar yağdı.
Murat Övüç’ten sahnede Yeşim Salkım’a çirkin sözler…
Sosyal medya Murat Övüç'ün görüntülerini konuşuyor. Murat Övüç, daha önce tartışma yaşadığı şarkıcı Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yeşim Salkım ise, "Keşke o ağzından çıkanı duysan. Unutma kontrolsüz güç güç değildir. Bu ülke çok gördü senin gibileri, yok oldular. Yazık sana" diyerek tepki gösterdi.
04.08.2020 09:39 Magazin