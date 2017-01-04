Murat Yıldırım: Balayına çıkamadık çünkü…

25 Aralık’ta nikah masasına oturan Murat Yıldırım ve Imane Elbani, geçtiğimiz akşam Arnavutköy’de objektife takıldı.

Magazin - 05 Ocak 2017 08:00
Murat Yıldırım: Balayına çıkamadık çünkü…
Yeni evli çift, bir balıkçıda Sinem Öztürk ve eşi Mustafa Uslu’ya bir araya gelerek yemek yedi. Murat Yıldırım mekan çıkışı eşiyle birlikte ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.


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"Dostlarımızla akşam yemeği yedik, biraz sohbet ettik" diyen Yıldırım, neden balayına çıkmadıkları sorusuna "Hem benim hem eşimin iş temposu çok yoğun. İşlerimizin yoğunluğu yüzünden çıkamadık" cevabını verdi. Yeni filmi "Ayla" hakkında da konuşan yakışıklı oyuncu, "Kore savaşını yaşamış küçük bir kız çocuğunun hikayesini anlatıyor" dedi.

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Murat Yıldırım: Balayına çıkamadık çünkü…