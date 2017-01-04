Murat Yıldırım: Balayına çıkamadık çünkü…

Magazin - 05 Ocak 2017 08:00

Murat Yıldırım fena patladı: Kültürsüzler, cahiller, saygısızlar..!

Murat Yıldırım ile Imane Elbani evlendi!

Yeni evli çift, bir balıkçıda Sinem Öztürk ve eşi Mustafa Uslu’ya bir araya gelerek yemek yedi. Murat Yıldırım mekan çıkışı eşiyle birlikte ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı."Dostlarımızla akşam yemeği yedik, biraz sohbet ettik" diyen Yıldırım, neden balayına çıkmadıkları sorusuna "Hem benim hem eşimin iş temposu çok yoğun. İşlerimizin yoğunluğu yüzünden çıkamadık" cevabını verdi. Yeni filmi "Ayla" hakkında da konuşan yakışıklı oyuncu, "Kore savaşını yaşamış küçük bir kız çocuğunun hikayesini anlatıyor" dedi.