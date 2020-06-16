Hayranlarına yaptığı sürprizler ile adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Murat Yıldırım geçtiğimiz haftalarda eşi İman Elbani ile bir fotoğrafını paylaştı.
Murat Yıldırım'ın 2 hayranı fotoğraftaki t-shirt ve şapkayı beğendiğini belirtince oyuncu hayranlarına sürpriz yaparak i t-shirt ve şapkayı onlara gönderdi.
Murat Yıldırım'dan hayranlarına anlamlı hediye!
Murat Yıldırım yaptığı bir paylaşımda üzerindeki t-shirt ve şapkayı beğenen hayranına sürpriz yaparak kıyafetlerini gönderdi.
16.06.2020 09:39 Magazin