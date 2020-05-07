Murat Yıldırım'ın takipçisine yaptığı jest olay oldu!

Şu sıralar rol aldığı Ramo dizisiyle adından söz ettiren Murat Yıldırım, Twitter üzerinden bir takipçisine verdiği cevap gündem oldu.Sosyal medya kullanıcısı genç kadın, “Annem zannediyormuş ki Instagram'da takip ettiği herkes onu da takip ediyor. Diyor ki; Murat Yıldırım benim takipçim" şeklinde tweet attı. Bu tweeti gören oyuncu hemen cevap verdi. Murat Yıldırım'ın "Annenizi takip etmek istiyorum, adresini alabilir miyim?” sözleri sosyal medyayı salladı.Murat Yıldırım'ın sözünü tutup anneyi takip etmeye başladığı öğrenild.