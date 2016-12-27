Adından sıkça söz ettiren Kapadokya’nın ilk lüks butik oteli Museum Hotel, 2017’yi karşılayacağımız 31 Aralık geccesinde ayrıcalıklı hizmet anlayışı, seçkin lezzetleri ve özel performanslarıyla misafirlerine benzersiz bir gecce vaat ediyor.
Performansıyla büyüleyen Bengisu Önal, yılbaşı geccesi Museum Hotel misafirleri ile!
Misafirlerine dünya standartlarında ayrıcalıklı tatiller yaşatan Museum Hotel’de 2017’ye huzur dolu, manzarası ve özel hizmet anlayışı ile de ayrıcalıklı bir başlangıç yapacaksınız!
Museum Hotel'in masalsı atmosferinde unutamayacağınız bir yılbaşı
Kapadokya’nın büyüleyici manzarasında mimari dokusu ve konseptiyle sıradışı bir atmosfer sunan Türkiye’nin tek “Relais & Chateaux” unvanlı oteli “Museum Hotel”, 2017’ye keyif ve huzur dolu bir başlangıç yapmak isteyenlere Murat Bozok dokunuşlarıyla lezzet dolu bir menü ve Bengisu Önal ile eğlence dolu bir program sunuyor.Mekan - 27 Aralık 2016 15:33
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