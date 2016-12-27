Museum Hotel'in masalsı atmosferinde unutamayacağınız bir yılbaşı

Kapadokya’nın büyüleyici manzarasında mimari dokusu ve konseptiyle sıradışı bir atmosfer sunan Türkiye’nin tek “Relais & Chateaux” unvanlı oteli “Museum Hotel”, 2017’ye keyif ve huzur dolu bir başlangıç yapmak isteyenlere Murat Bozok dokunuşlarıyla lezzet dolu bir menü ve Bengisu Önal ile eğlence dolu bir program sunuyor.

Mekan - 27 Aralık 2016 15:33
Museum Hotel'in masalsı atmosferinde unutamayacağınız bir yılbaşı
Adından sıkça söz ettiren Kapadokya’nın ilk lüks butik oteli Museum Hotel, 2017’yi karşılayacağımız 31 Aralık geccesinde ayrıcalıklı hizmet anlayışı, seçkin lezzetleri ve özel performanslarıyla misafirlerine benzersiz bir gecce vaat ediyor.
“Museum Hotel” yeni yıla özel, ünlü şef Murat Bozok’un dokunuşlarıyla yılın son geccesinde damaklarınızdan silinmeyecek bir menü sunuyor; Başlangıçlarda iştahınızı kabartacak trüflü közde kestane çorbası, pastırmalı humus ile kiraz ağacında tütsülenmiş Kuzu Küşneme, adaçayı sosu ile ev yapımı balkabaklı Ravioli ve çıtır balkabaklı Sorbet sunan Museum Hotel, ana yemek menüsüyle lezzet fırtınası estiriyor. Kurutulmuş Dana Kuşgömü, bal, kırmızı soğan, sızma zeytinyağı ve roka yaprakları ile harikalar yaratan karanfil ve şarap ile lezzetlendirilmiş, kuru tuz ile dinlendirilmiş dana kuşgömü veya yılbaşının vazgeçilmez lezzeti fırında hindi alternatifleriyle ziyafet tadında bir akşam yemeği sizleri bekliyor. Bitter çikolata ve muzlu Sufle ve salepli dondurma ile damaklarda unutulmaz tatlar bırakacak olan Museum Hotel’in yeni yıl menüsü, 2016’nın son gününde en lezzetli yemeğiniz olarak hafızanıza yer edecek.
Performansıyla büyüleyen Bengisu Önal, yılbaşı geccesi Museum Hotel misafirleri ile!
Justin Timberlake tarafından keşfedilerek sahneye çıkarılan, 21 yaşında Grammy Ödülleri’ni seçen komitede yer alan ve dünyanın en prestijli müzik okullarından Berklee’de burslu okumaya hak kazanan Türkiye’nin gururu Bengisu Önal, yılbaşı geccesinde Museum Hotel’de sahne alıyor. 31 Aralık geccesi Bengisu Önal, Kapadokya’nın masalsı atmosferinde yılbaşına özel şarkıların yer aldığı repertuarıyla Museum Hotel misafirlerini mest edecek.

Misafirlerine dünya standartlarında ayrıcalıklı tatiller yaşatan Museum Hotel’de 2017’ye huzur dolu, manzarası ve özel hizmet anlayışı ile de ayrıcalıklı bir başlangıç yapacaksınız!

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MEKAN HABERLERİ

  • En iyi mekan önerileri...
  • Colonie'de fantastik bir yılbaşı geccesi
  • Vogue'da yeni yıla keyifli bir merhaba
  • Nossa Costa’da unutulmaz gecce!
  • Lezzet keşfi!
  • The St. Regis'te yılbaşı brunchı
  • Efsaneler Günay'da buluştu!
  • Yılbaşının en lezzetlisi Private Chef!
  • Big Chefs'de yılın son iş yemeği
  • Lezzet keşfi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Güzel 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
  • Cesur ve Güzel 8. bölüm 3. fragmanı yayınlandı!
  • Neslihan Atagül'den olay poz!
  • İşte 2017 yılının ilk dizileri!
  • "Ölene Kadar"ın iki yeni fragmanı yayınlandı!
  • Hazal Babalık "Kısmetse Olur" evine geri döndü!
  • "İçerde" dizisinde sürpriz ayrılık!
  • Yılmaz Morgül'den televizyon tarihine geçecek gaf!
Cesur ve Güzel 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Dilan Çiçek Deniz'in Amerika hayali!
  • Survivor 2017'ye bir ünlü isim daha!
  • Çağla Şıkel'in Victoria's Secret hayali!
  • Ünlü çiftten flaş haber geldi!
  • Ahu Yağtu, Ayhan Bozkurt ile eğlencede!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Sinem Kobal'a Kenan İmirzalıoğlu'nun hediyesi
  • Artık sorun kalmadı!
Dilan Çiçek Deniz'in Amerika hayali!