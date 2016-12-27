Museum Hotel'in masalsı atmosferinde unutamayacağınız bir yılbaşı

Mekan - 27 Aralık 2016 15:33

Adından sıkça söz ettiren Kapadokya’nın ilk lüks butik oteli Museum Hotel, 2017’yi karşılayacağımız 31 Aralık geccesinde ayrıcalıklı hizmet anlayışı, seçkin lezzetleri ve özel performanslarıyla misafirlerine benzersiz bir gecce vaat ediyor.“Museum Hotel” yeni yıla özel, ünlü şef Murat Bozok’un dokunuşlarıyla yılın son geccesinde damaklarınızdan silinmeyecek bir menü sunuyor; Başlangıçlarda iştahınızı kabartacak trüflü közde kestane çorbası, pastırmalı humus ile kiraz ağacında tütsülenmiş Kuzu Küşneme, adaçayı sosu ile ev yapımı balkabaklı Ravioli ve çıtır balkabaklı Sorbet sunan Museum Hotel, ana yemek menüsüyle lezzet fırtınası estiriyor. Kurutulmuş Dana Kuşgömü, bal, kırmızı soğan, sızma zeytinyağı ve roka yaprakları ile harikalar yaratan karanfil ve şarap ile lezzetlendirilmiş, kuru tuz ile dinlendirilmiş dana kuşgömü veya yılbaşının vazgeçilmez lezzeti fırında hindi alternatifleriyle ziyafet tadında bir akşam yemeği sizleri bekliyor. Bitter çikolata ve muzlu Sufle ve salepli dondurma ile damaklarda unutulmaz tatlar bırakacak olan Museum Hotel’in yeni yıl menüsü, 2016’nın son gününde en lezzetli yemeğiniz olarak hafızanıza yer edecek.Performansıyla büyüleyen Bengisu Önal, yılbaşı geccesi Museum Hotel misafirleri ile!tarafından keşfedilerek sahneye çıkarılan, 21 yaşında Grammy Ödülleri’ni seçen komitede yer alan ve dünyanın en prestijli müzik okullarından Berklee’de burslu okumaya hak kazanan Türkiye’nin gururu, yılbaşı geccesinde Museum Hotel’de sahne alıyor. 31 Aralık geccesi Bengisu Önal, Kapadokya’nın masalsı atmosferinde yılbaşına özel şarkıların yer aldığı repertuarıyla Museum Hotel misafirlerini mest edecek.Misafirlerine dünya standartlarında ayrıcalıklı tatiller yaşatan Museum Hotel’de 2017’ye huzur dolu, manzarası ve özel hizmet anlayışı ile de ayrıcalıklı bir başlangıç yapacaksınız!