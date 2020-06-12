Mustafa Ceceli ile Irmak Arıcı'dan yeni düet!

Söz ve müziğini Ahmet Hatipoğlu’nun yazdığı şarkıya klip de çekildi. Klibin yönetmenliğini Ahmet Can Tekin üstlendi. “Mühür” ile tüm müzik listelerinde 1 numaraya yerleşen ve 117 milyon dinlenmeye ulaşan Ceceli ile Arıcı, yeni şarkılarıyla da büyük başarılar elde etmeyi hedefliyor.