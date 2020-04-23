MUSTAFA CECELİ: “ONLAR BU ÜLKENİN EVLADI VE GELECEĞİ”
Mustafa Ceceli beğeni toplayan videosu üzerine duygularını şu şekilde dile getirdi; “Kansersiz Yaşam Derneği ile birlikte bu 23 Nisan’da tedavi gören çocuklarımıza bir sürpriz yapmak istedik. Onlar da bu ülkenin evladı ve geleceği. Evlerinde çektikleri videoları stüdyo ortamında birleştirerek düzenlemesini yaptım ve ortaya duygulandıran bu tablo çıktı.”
Mustafa Ceceli'den 23 Nisan'da duygulandıran video!
Kansersiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu’nda yer alan sanatçı Mustafa Ceceli kanser hastası çocuklarla birlikte “Bugün 23 Nisan Hep Neşeyle Doluyor İnsan” şarkısını söyledi. Ülkemizin ve dünyamızın zor zamanlardan geçtiği pandemi döneminde Ceceli, evlerinden şarkıyı söyleyen çocuklara piyanosuyla eşlik ederek umut oldu.
23.04.2020 18:28 Magazin