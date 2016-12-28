"Mutlu Yılbaşı Kartları" sizi bekliyor

Yeni yıl kartpostallarınız Akbatı’dan. Tasarımcı Burcu Baraner’in renkli çizimleriyle hayat bulan "Mutlu Yılbaşı Kartları" projesiyle Akbatı, sosyal medya takipçilerine yeni yılın heyecanını ve sevincini sevdikleriyle paylaşma fırsatı sunuyor.

Alışveriş - 28 Aralık 2016 13:28
"Mutlu Yılbaşı Kartları" sizi bekliyor
Akbatı AVYM, “Mutlu Yılbaşı Kartları” ile yeni yıl sevincini takipçileriyle paylaşıyor. 25Aralık’ta başlayan proje ile tasarımcı Burcu Baraner’in birbirinden renkli ve özgün çizimleriyle tasarladığı yılbaşı kartları, Akbatı’nın web sayfası ve Facebook hesabından paylaşılacak. Takipçiler, yılbaşı kartlarını seçip, yeni yıl mesajlarını yazarak sevdikleriyle paylaşabilecek. ‘Mutlu Yılbaşı Kartları’ takipçileri Akbatı tarafından sürpriz yılbaşı armağanları kazanacak.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: yılbaşı kartı

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

ALIŞVERİŞ HABERLERİ

  • Alışveriş sonrası keyfi
  • Ünlü anneler Akmerkez'DE
  • Kızı ile mağazaları gezdi!
  • Erdal Özyağcılar'ın alışverişi
  • Galleria'dan hediye yağmuru!
  • Adriano Correia alışverişte
  • Meral Yazıcı alışverişte
  • Serdar Aziz alışverişte!
  • Sedef Avcı alışverişte!
  • Sinem Kobal'ın yeni yıl alışverişi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Güzel 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
  • Cesur ve Güzel 8. bölüm 3. fragmanı yayınlandı!
  • Neslihan Atagül'den olay poz!
  • İşte 2017 yılının ilk dizileri!
  • "Ölene Kadar"ın iki yeni fragmanı yayınlandı!
  • Hazal Babalık "Kısmetse Olur" evine geri döndü!
  • "İçerde" dizisinde sürpriz ayrılık!
  • Yılmaz Morgül'den televizyon tarihine geçecek gaf!
Cesur ve Güzel 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Dilan Çiçek Deniz'in Amerika hayali!
  • Survivor 2017'ye bir ünlü isim daha!
  • Çağla Şıkel'in Victoria's Secret hayali!
  • Ünlü çiftten flaş haber geldi!
  • Ahu Yağtu, Ayhan Bozkurt ile eğlencede!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Sinem Kobal'a Kenan İmirzalıoğlu'nun hediyesi
  • Artık sorun kalmadı!
Dilan Çiçek Deniz'in Amerika hayali!