"Mutlu Yılbaşı Kartları" sizi bekliyor

Alışveriş - 28 Aralık 2016 13:28

Akbatı AVYM, “Mutlu Yılbaşı Kartları” ile yeni yıl sevincini takipçileriyle paylaşıyor. 25Aralık’ta başlayan proje ile tasarımcı Burcu Baraner’in birbirinden renkli ve özgün çizimleriyle tasarladığı yılbaşı kartları, Akbatı’nın web sayfası ve Facebook hesabından paylaşılacak. Takipçiler, yılbaşı kartlarını seçip, yeni yıl mesajlarını yazarak sevdikleriyle paylaşabilecek. ‘Mutlu Yılbaşı Kartları’ takipçileri Akbatı tarafından sürpriz yılbaşı armağanları kazanacak.