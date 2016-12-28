Akbatı AVYM, “Mutlu Yılbaşı Kartları” ile yeni yıl sevincini takipçileriyle paylaşıyor. 25Aralık’ta başlayan proje ile tasarımcı Burcu Baraner’in birbirinden renkli ve özgün çizimleriyle tasarladığı yılbaşı kartları, Akbatı’nın web sayfası ve Facebook hesabından paylaşılacak. Takipçiler, yılbaşı kartlarını seçip, yeni yıl mesajlarını yazarak sevdikleriyle paylaşabilecek. ‘Mutlu Yılbaşı Kartları’ takipçileri Akbatı tarafından sürpriz yılbaşı armağanları kazanacak.
"Mutlu Yılbaşı Kartları" sizi bekliyor
Yeni yıl kartpostallarınız Akbatı’dan. Tasarımcı Burcu Baraner’in renkli çizimleriyle hayat bulan "Mutlu Yılbaşı Kartları" projesiyle Akbatı, sosyal medya takipçilerine yeni yılın heyecanını ve sevincini sevdikleriyle paylaşma fırsatı sunuyor.Alışveriş - 28 Aralık 2016 13:28
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