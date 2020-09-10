Yapımcılığını ve prodüktörlüğünü Yusuf Öztürk ‘ün yaptığı, sözü Sema İnal ‘a müziği Sema İnal , Ceydar’a , düzenlemesi ise yine Ceydar’a ait olan ‘’Ellere Gitti’’ Goed Music etiketiyle tüm dijital platformlarda ve Netd Youtube kanalında yerini aldı.
Video klip ; Ferra Visuals yönetmenliğinde çekildi. Çok yakında sahne performansları ile dinleyici ile buluşacak olan Sema İnal ‘ın yeni şarkısının video klibi müzik kanallarında yerini almaya hazır…
Müzik Öğretmeninden Yeni Single!
İzmir doğumlu, Ege Üniversitesi Konservatuarı Türk müziği ses eğitimi bölümünden mezun olan, uzun yıllardır söz ve besteleri ile geniş bir arşive sahip, iyi yorumu ile dikkat çeken Sema İnal; yeni single çalışması olan ‘Ellere Gitti’yi müzikseverlerin beğenisine sundu.
10.09.2020 18:44 Kültür-Sanat