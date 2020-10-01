Müzisyen Arif Akpınar hayatını kaybetti!

Müzik dünyası genç yaşta hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Arif Akpınar'ın ölüm haberiyle sarsıldı ‘Kilit’ şarkısıyla tanınan 36 yaşındaki Arif Akpınar’ın beyninde bulunan tümörün kötüye gitmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

01.10.2020 11:24 Kültür-Sanat

Müzisyen Arif Akpınar hayatını kaybetti! Acı haberi MÜYAP Başkanı ve Seyhan Müzik'in sahibi Bülent Seyhan ve sanatçı Onur Akay sosyal medya üzerinden duyurdu.

BEYNİNDE TÜMÖR ÇIKTI

Akpınar'ın geçtiğimiz aylarda rahatsızlığı üzerine gittiği hastanede beyninde tümör olduğunu öğrendiği, bu nedenle son dönemlerde rahatsızlığının arttığı öğrenildi.

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