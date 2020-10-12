Türkiye’de başladığı müzik kariyerine birbirinden iddialı şarkılarla devam eden Azeri sanatçı Naira Seyidova, 5’inci single çalışmasını tamamladı. Söz ve müziği Ünal Tüzün’e ait “Kıskaç” adlı şarkı, Melodi Müzik etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.
AZERBAYCAN’DA KLİP
Naira Seyidova, sonbahara damgasını vuracak “Kıskaç”ın klibini memleketi Azerbaycan’da çekti. Klibin yönetmen koltuğunda ise deneyimli bir isim; Bakhtiyar Alakbarov oturdu. “Risk” single’ıyla adını duyuran, ardından “Açabilsem Kalbimi”, “Aradım Aradım” ve “Dağınık”ı çıkaran genç sanatçı, yeni şarkısı “Kıskaç”la da iddialı.
KORKU FİLMİNDE BAŞROLDE
Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk da yapan Naira Seyidova, bugünlerde yeni single’ının yanında rol aldığı filmin de heyecanını yaşıyor. Korku gerilim türündeki “Kitap 1820” adlı sinema filminde başrol oynayan Seyidova, çok yakında sinema perdesinde sevenlerinin karşısına çıkacak.
Naira Seyidova’nın 5’inci single’ı çıktı!
Azeri sanatçı Naira Seyidova, “Kıskaç” adını verdiği 5’inci single’ını müzikseverlerin beğenisine sundu. Oyunculuk da yapan genç yetenek, yakında “Kitap 1820” adlı sinema filmiyle sevenlerinin karşısına çıkacak.
12.10.2020 13:35 Kültür-Sanat