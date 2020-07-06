‘Nasipse Adayız’ın Türkiye prömiyeri İstanbul Film Festivali'nde...

Ulusal Yarışma ödülleri ve Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü için yarışacak ‘Nasipse Adayız’ın Türkiye prömiyeri ve festivaldeki tek gösterimi 24 Temmuz Cuma akşamı saat 21.00’de Sakıp Sabancı Müzesi’nde gerçekleştirilecek. Ulusal Yarışma’da ödül kazanan filmler, 28 Temmuz Salı akşamı Sakıp Sabancı Müzesi’nde düzenlenecek Ödül Töreni’nde açıklanacak.Türkiye-Sırbıstan ortak yapımı, Ercan Kesal’ın aynı adlı romanından uyarlanan ‘Nasipse Adayız’, İstanbul’da bir belediyenin başkan aday adayı olan doktor Kemal Güner’in bir günde geçen trajikomik hikayesini konu alıyor. Başrollerinde Ercan Kesal, Selin Yeninci, İnanç Konukçu ve Muttalip Müjdeci’nin yer aldığı filmde Nazan Kesal ve Valeriu Andriuta da konuk oyuncu olarak karşımıza çıkıyor.Yapımcılığını Ay Yapım, Poyraz Film, Thalia Production ve Living Pictures gerçekleştirdiği film Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sırbistan Film Fonu tarafından desteklendi. Filmin görüntü yönetmenliğini Barbu Balasoiu üstlenirken, Ali Aga kurgusunu, Oya Köseoğlu da sanat yönetmenliğini yaptı.