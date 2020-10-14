Naz Elmas ve eşinden ayrılık iddialarına tokat gibi cevap!

Geçen yıl aralık ayında dünyaevine giren oyuncu Naz Elmas ile iş adamı Erol Özmandıracı'nın evliliklerinde kriz yaşandığı iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde şiddetli bir kavgaya tutuştukları iddia edilen çiftin sosyal medya hesaplarından da birbirlerini takibi bıraktığı yazılmıştı.Ünlü çift sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla çıkan haberleri yalanladı. Eşiyle birlikte fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan güzel oyuncu altına, "Günaydın :)))) Ve sevgiler ❤️bizden" notunu düştü.