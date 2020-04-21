Nazlı Kayı'nın vazgeçemediği sağlık kürü!

Çok hareketsiz bir dönemde olduğumuz için bu dönemde insanın kendisine küçük küçük programlar yapması gerektiğini söyleyen Kayı, şu sıralar televizyonda sevdiği diziyi açıp karşısında bir sağa bir sola yürüdüğünü söyledi. Telefon uygulamasından adımlarını takip eden Kay,ı akşama kadar 5.000 adım tamamlamaya çalıştığını ifade etti. Normalde 3 öğün yemek yediğini söyleyen Kayı, bu öğünleri 2’ye indirdiğini de açıkladı. Kahvaltı ve öğlen yemeğini birleştirdiğini 11.00-12.00 o öğünü yediğini 18.00-19.00 gibi de akşam yemeği yediğini açıklayan Kayı, 15.00-16.00 gibi ise kuruyemiş veya meyve ile geçiştirerek bu dönemde hiç kilo almadığını söyledi.Sporu ise iş gibi kendine görev edindiğini dile getiren Kayı ilerleyen yaşlarda uzun vadede sporu kendisine yatırım olarak gördüğünü samimi şekilde ifade etti.Güne çok erken kalktığını söyleyen Kayı, en geç 8.30’da sabah ayakta olduğunu akşam 24.30’da ise kesinlikle uykuda olduğunu söyledi. Üniversite yıllarından beri sabahları büyük bir bardağa tarçın çubuğu, maydonoz ve limonlu ılık su yaptığını açıklayan Kayı üstünden 1 saat geçtikten sonra Kereviz sapı suyunu ise asla ihmal etmediğini söyledi. Kereviz sapının suyunu haftada 3 gün uyguladığını içine yarım limon ve taze zencefil attığını söyleyen Kayı sağlık formülünü de böylece açıklamış oldu.Nazlı Kayı sınava gireceğini ve yüksek lisans yapmak istediğini de Vidinli ile olan ALEM TALKS da dile getirdi. Sevdiği bir bölüm yapmak istediğini söyleyen Kayı’nın gönlünde sanat tarihi yada tarih yatıyor. Mutlaka sanat ile ilgili bir eğitim almak istediğini söyleyen Kayı Türkiye’de çok fazla sanat galerisi gezdiğini erkek arkadaşı Hacı Sabancı’nın da ilgisi olduğu için sanatı hayatının merkezine oturttuğunu söyledi. Karantina öncesi Fahrelnisa Zeid sergisini gezdiğini şimdi ise dreave Kayı’nın dünyada en sevdiği sanatçı Fahrelnisa Zeid olduğunu açıkladı. Geçen hafta Newyork’taki Guggenheim müzesini ve Metropolitan sanat müzesini erkek arkadaşı Hacı Sabancı ile online gezdiklerini söyleyen Kayı bu müzeleri Hacı’nın seçtiğini bu hafta ise yine birlikte kendisinin seçtiği online Bristish Museum ve Louvre Müzesi’ni gezeceklerini söyledi.