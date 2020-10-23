Nejat İşler, Ercüment Çözer'i anlattı!

‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’ duyurulduğu günden bu yana dikkatleri üzerine çekiyor. İzleyicilere adalet, suç ve suçlu kavramlarını sorgulatırken toplumsal çürümeyi de yeniden gündeme taşıyacak olan dizinin başrol oyuncusu Nejat İşler canlandırdığı anti-kahramanı;“Ercüment, toplumda yaşanan bir dolu büyük suçun, aslında günlük hayatımızda gördüğümüz ama çok da önemsemediğimiz ‘küçük’ hareketleri engellemediğimiz için var olduğunu düşünüyor. Çocukluğundan gelme bu düşüncesini, büyüyünce çok sert bir adalet anlayışına dönüştürmüş. Kişisel olarak Ercüment’e olumlu bakma şansım yok. Etrafında olanlara üstten bakma durumunu ciddiye almış. Ben hayatın kurgulanmasına, şekillendirilmesine inanmam. Kimse doğrularını, inançlarını başkasına dayatamaz, hele bunu şiddet kullanarak hiç yapamaz. Herkes işine gücüne baksa, zaten böyle şeyler de yaşanmaz. Toplumdaki arızaların çoğu can sıkıntısından doğuyor. İşi gücü ve bir dünya görüşü olan hiç kimse zaten başkalarıyla uğraşmaz, kendini iyileştirmeye çalışır önce...” sözleriyle anlattı.