Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’dan Barış Manço’lu paylaşım..

Instagram'dan yayınladıkları videoda Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'e aşk dolu bakışları büyük beğeni aldı.

04.05.2020 18:05 Magazin

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’dan Barış Manço’lu paylaşım.. Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül yollara düştü. Araçlarıyla seyahat eden çift Barış Manço'nun "Bal Böceği" şarkısını açıp birlikte söyledi. O anları Intagram sayfasından yayınlanan Kadir Doğulu'nun Neslihan Atagül'e aşk dolu bakışları dikkat çekti. İkilinin videosuna binlerce beğeni geldi.

İşte o anlar:

Sefirin Kızı sezon finali tarihi belli oldu!

Sefirin Kızı sezon finali tarihi belli oldu!



Bu arada Neslihan Atagül'ün rol aldığı Sefirin Kızı isimli dizisinin setine koronavirüs salgını nedeniyle ara verilmişti. Çekimleri iptal edilen Sefirin Kızı'nın yeniden sete ne zaman çıkacağı bilinmezken sezon finaliyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çekimlerin başlamasının ardından dizinin 4 bölüm daha yayınlanıp sezon finali yapacağı öğrenildi. Sefirin Kızı 19. bölüm ile sezon finaline çıkacak.

Kadir Doğulu:

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