Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’dan Barış Manço’lu paylaşım..

Sefirin Kızı sezon finali tarihi belli oldu!

Kadir Doğulu: "Arka bahçemize girdik bir süre önce.."

Kadir Doğulu doğum gününde çocuklara umut olacak!

Kadir Doğulu karantina günlerini anlattı!

Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül yollara düştü. Araçlarıyla seyahat eden çift Barış Manço'nun "Bal Böceği" şarkısını açıp birlikte söyledi. O anları Intagram sayfasından yayınlanan Kadir Doğulu'nun Neslihan Atagül'e aşk dolu bakışları dikkat çekti. İkilinin videosuna binlerce beğeni geldi.İşte o anlar:Bu arada Neslihan Atagül'ün rol aldığı Sefirin Kızı isimli dizisinin setine koronavirüs salgını nedeniyle ara verilmişti. Çekimleri iptal edilen Sefirin Kızı'nın yeniden sete ne zaman çıkacağı bilinmezken sezon finaliyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çekimlerin başlamasının ardından dizinin 4 bölüm daha yayınlanıp sezon finali yapacağı öğrenildi. Sefirin Kızı 19. bölüm ile sezon finaline çıkacak.