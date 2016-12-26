Neslihan Atagül'den olay poz!

Magazin - 27 Aralık 2016 01:15

Neslihan Atagül'ün 3 milyon sevinci!

Neslihan Atagül: Kadir bana deli gibi aşık

Instagram'da 3 milyonu aşkın kişi tarafından takip edilen Neslihan Atagül sık sık paylaşımlarda bulunarak takipçilerini ihmal etmiyor.Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan güzel oyuncu, yeni bir fotoğraf daha paylaştı. Mini şortuyla merdivenlerde poz veren Atagül, o kareyi İngilizce olarak "Yaptığın her şey aşktır ve aşk yaptığın her şeydir" notuyla birlikte paylaştı. Oyuncunun bu paylaşımı 4 saat içinde 150 bine yakın kişi tarafından beğenildi.