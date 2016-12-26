Neslihan Atagül'den olay poz!
"Kara Sevda"nın Nihan'ı Neslihan Atagül sosyal medya hesabından büyük ilgi gören bir paylaşımda bulundu.
Magazin - 27 Aralık 2016 01:15
Instagram'da 3 milyonu aşkın kişi tarafından takip edilen Neslihan Atagül sık sık paylaşımlarda bulunarak takipçilerini ihmal etmiyor.
Neslihan Atagül'ün 3 milyon sevinci!
Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan güzel oyuncu, yeni bir fotoğraf daha paylaştı. Mini şortuyla merdivenlerde poz veren Atagül, o kareyi İngilizce olarak "Yaptığın her şey aşktır ve aşk yaptığın her şeydir" notuyla birlikte paylaştı. Oyuncunun bu paylaşımı 4 saat içinde 150 bine yakın kişi tarafından beğenildi.İşte o paylaşım;
Neslihan Atagül: Kadir bana deli gibi aşık
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