Neslihan Atagül'den 'Sefirin Kızı' paylaşımı!

Neslihan Atagül'ün Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'yla başrolü paylaştığı 'Sefirin Kızı' dizisi Pazartesi günü yeni sezona "merhaba" diyecek. Merakla beklenen diziyle ilgili her detay olay olurken Neslihan Atagül'ün Instagram'dan yaptığı bir paylaşımda takipçilerini heyecanlandırdı. Yeni sezon çekimlerinde verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşan Atagül, üzerine “Yeni sezona bakıyorum” notunu düştü.