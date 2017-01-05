Neslihan Atagül'ün dileği!
Güzel oyuncu Neslihan Atagül yeni yıl için "Barış ve sevgi diliyorum" dileğinde bulundu.
Magazin - 05 Ocak 2017 15:00
Kara Sevda dizisinde rol alan Neslihan Atagül dün Nişantaşı'nda spor sonrasında yürürken görüntülendi.
Atagül "Ülkemde ve dünyada huzurun, barışın, sağlığın ve sevginin hakim olmasını diliyorum" dileğinde bulundu.
Güneş gözlükleri ve yırtık pantolonuyla meraklı bakışların odağı olan Neslihan Atagül'ün hararetli bir şekilde telefonla konuşması gözlerden kaçmadı.
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