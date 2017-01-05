Neslihan Atagül'ün dileği!

Magazin - 05 Ocak 2017 15:00

Kadir Doğulu'dan Neslihan Atagül'e yılbaşı hediyesi!

Melek Neslihan Atagül!

Kara Sevda dizisinde rol alan Neslihan Atagül dün Nişantaşı'nda spor sonrasında yürürken görüntülendi.Atagül "Ülkemde ve dünyada huzurun, barışın, sağlığın ve sevginin hakim olmasını diliyorum" dileğinde bulundu.Güneş gözlükleri ve yırtık pantolonuyla meraklı bakışların odağı olan Neslihan Atagül'ün hararetli bir şekilde telefonla konuşması gözlerden kaçmadı.Neslihan Atagül'ün 3 milyon sevinci!