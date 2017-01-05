Neslihan Atagül'ün dileği!

Güzel oyuncu Neslihan Atagül yeni yıl için "Barış ve sevgi diliyorum" dileğinde bulundu.

Magazin - 05 Ocak 2017 15:00
Neslihan Atagül'ün dileği!
Kara Sevda dizisinde rol alan Neslihan Atagül dün Nişantaşı'nda spor sonrasında yürürken görüntülendi.

Atagül "Ülkemde ve dünyada huzurun, barışın, sağlığın ve sevginin hakim olmasını diliyorum" dileğinde bulundu.

Güneş gözlükleri ve yırtık pantolonuyla meraklı bakışların odağı olan Neslihan Atagül'ün hararetli bir şekilde telefonla konuşması gözlerden kaçmadı.

Kadir Doğulu'dan Neslihan Atagül'e yılbaşı hediyesi!

Kadir Doğulu'dan Neslihan Atagül'e yılbaşı hediyesi!



Melek Neslihan Atagül!

Melek Neslihan Atagül!



Neslihan Atagül'ün 3 milyon sevinci!

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Neslihan Atagül

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Her şeyini bir bir kaybediyor!
  • Daha adaya gitmeden olay yarattı!
  • Böyle bir değişim yok...
  • Neler yazıldı neler...
  • İkinci kez baba oldu!
  • Özel şoförleri ele verdi!
  • Fahriye'yi istemeye gitti!
  • Seda Bakan'dan anlamlı sözler!
  • Beklenen fragman geldi!
  • Ünlü çiftin sinema keyfi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Kerem Bürsin'e yapılan Engin Akyürek'e neden yapılmadı?
  • Cesur ve Güzel 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Kerem'den o paylaşıma açıklama...
  • Murat Dalkılıç'tan eşi Merve Boluğur'a destek!
  • İlk bölümü birlikte izlediler
  • Büyük sevgi yüzleri güldürdü!
  • Teröre 'Dağ' gibi tepki!
Kerem Bürsin'e yapılan Engin Akyürek'e neden yapılmadı?

EN POPÜLER HABERLER

  • Her şeyini bir bir kaybediyor!
  • Daha adaya gitmeden olay yarattı!
  • Merve Boluğur makyajdan sonra bambaşka biri oldu!
  • Haluk Levent montunu kaybetti, sosyal medya yıkıldı!
  • İkinci kez baba oldu!
  • Hande Erçel ile Ekin Mert Daymaz'ın Paris kaçamağı
  • Fahriye'yi istemeye gitti!
  • Seda Bakan'dan anlamlı terör paylaşımı!
Her şeyini bir bir kaybediyor!