Neslihan Atagül'ün kariyer planı!

Neslihan Atagül'ün menajerliğini Kadir Doğulu mu yapacak? O iddiaya yanıt verdi!

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’dan Barış Manço’lu paylaşım..

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Neslihan Atagül, başrolünde oynadığı “Kara Sevda” dizisinin Amerika’daki final bölümü öncesinde, ülkenin İspanyolca yayın yapan en büyük kuruluşu Univision’a online röportaj verdi.Oyuncu, yabancı hayranlarından gördüğü ilgiye dair soruyu şöyle yanıtladı:“Hangi dilden, dinden, milletten olurlarsa olsunlar, onlar beni seviyor ve ben de onları çok seviyorum. Bu, bana verilmiş muazzam bir hediye.”Kariyer planlamasına ilişkin de konuşan Atagül, “Kariyer planlarım arasında global bir projede yer almak var. Önümüzdeki dönemde bu konuya yoğunlaşacağım. Ayrıca bağımsız filmlerde yer almak istiyorum, bu minvalde senaryo okumaya başladım” dedi.