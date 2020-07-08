Neslihan Atagül'ün kariyer planı!

Amerika'da İspanyolca yayın yapan Univision’a konuşan Neslihan Atagül, “Kariyer planlarım arasında global bir projede yer almak var" itirafında bulundu.

08.07.2020 16:32 Magazin

Neslihan Atagül'ün kariyer planı! Neslihan Atagül, başrolünde oynadığı “Kara Sevda” dizisinin Amerika’daki final bölümü öncesinde, ülkenin İspanyolca yayın yapan en büyük kuruluşu Univision’a online röportaj verdi.


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Oyuncu, yabancı hayranlarından gördüğü ilgiye dair soruyu şöyle yanıtladı:

“Hangi dilden, dinden, milletten olurlarsa olsunlar, onlar beni seviyor ve ben de onları çok seviyorum. Bu, bana verilmiş muazzam bir hediye.”

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Kariyer planlamasına ilişkin de konuşan Atagül, “Kariyer planlarım arasında global bir projede yer almak var. Önümüzdeki dönemde bu konuya yoğunlaşacağım. Ayrıca bağımsız filmlerde yer almak istiyorum, bu minvalde senaryo okumaya başladım” dedi.

Kadir Doğulu:

Kadir Doğulu: "Arka bahçemize girdik bir süre önce.."
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