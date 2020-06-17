Nesrin Cavadzade ilk kez anlattı: "Sağ gözümün altına klima demiri saplandı!"

Nesrin Cavadzade kedisiyle spor yaptı!

Nesrin Cavadzade karar aşamasında!

Nesrin Cavadzade'den güldüren paylaşım!

Nesrin Cavadzade: "Tehlikedeyiz, durdurun!"

Nesrin Cavadzade'den olay paylaşım: "Çok şişmansın, çok çirkinsin..."

Son olarak Cavadzade, 16 yaşında başına gelen bir kazayı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Gözünün altında dikiş izi olduğunu belirten oyuncu, "Hunharca yandım. Sağ gözümün altındaki dikiş izi belirginleşti. 16 yaşındayken klima demiri saplanmıştı..." ifadelerini kullandı.(Kaynak: aksam.com.tr)