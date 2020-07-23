Nesrin Cavadzade, önceki gün bir erkek arkadaşıyla beraber Etiler’deydi. Görüntülendiklerini fark etmeleriyle beraber apar topar oturdukları mekanın içerisine giren Nesrin Cavadzade, daha sonra dışarı çıkarak, ''Arkadaşlar lütfen yanlış yazmayın. Kendisi aile dostumuz olur'' dedi.
Nesrin Cavadzade: "Yanlış yazmayın, aile dostumuz"
Bir erkek arkadaşıyla görüntülenen Nesrin Cavadzade, muhabirlerin yanına giderek ''Arkadaşlar lütfen yanlış yazmayın. Kendisi aile dostumuz olur'' dedi.
23.07.2020 11:36 Magazin