Fox TV'nin entrikalarla dolu dizisi Yasak Elma'nın 4. sezon afiş çekimleri gerçekleşti. Dizide 'Şahika' karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade çekimlerden kısa bir videoyu Instagram hesabından yayınlandı. Çekimler esnasında elini koyacağı yeri bilemeyen güzel oyuncu paylaşımının altına “Daha elini nereye koyacağını bilmiyor; adam zehirliyor... #Şahika” notunu düştü.
İşte o paylaşım:
Nesrin Cavadzade’den Yasak Elma göndermesi!
Nesrin Cavadzade’den Yasak Elma göndermesi: “Daha elini nereye koyacağını bilmiyor; adam zehirliyor... #Şahika”
24.08.2020 16:45 Magazin