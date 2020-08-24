Nesrin Cavadzade’den Yasak Elma göndermesi!

Nesrin Cavadzade’den Yasak Elma göndermesi: “Daha elini nereye koyacağını bilmiyor; adam zehirliyor... #Şahika”

24.08.2020 16:45 Magazin

Nesrin Cavadzade’den Yasak Elma göndermesi! Fox TV'nin entrikalarla dolu dizisi Yasak Elma'nın 4. sezon afiş çekimleri gerçekleşti. Dizide 'Şahika' karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade çekimlerden kısa bir videoyu Instagram hesabından yayınlandı. Çekimler esnasında elini koyacağı yeri bilemeyen güzel oyuncu paylaşımının altına “Daha elini nereye koyacağını bilmiyor; adam zehirliyor... #Şahika” notunu düştü.

İşte o paylaşım:
YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: