21 Kasım'da Eylen Server Ünüvar'la nikah masasına oturan şarkıcı Nez, evliliğinin ardından "Eşim İngiltere’de yaşıyor. Ben de gideceğim" demişti. Önceki akşam Cihangir sokaklarında köpeğini dolaştırmaya çıkan Nez, İngiltere'ye yerleşme karından vazgeçtiğini açıkladı.
Özel hayatında her şeyin çok iyi gittiğini belirten Nez, "Daha önce İngiltere’ye gideceğimi açıklamıştım ama ülkemde olumsuz hadiseler yaşanırken bunun doğru olmadığını düşünmeye başladım. Fikrimi değiştirdim. Bunca olumsuzluğun topraklarımı bırakıp başka memleketin topraklarına gitmem" açıklamasıyla dikkat çekti.
Nez kararından vazgeçti!
Eşiyle birlikte İngitere'ye yerleşeceğini açıklayan Nez, fikir değiştirdiğini açıkladı.Magazin - 28 Aralık 2016 00:15
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Nez
MAGAZİN HABERLERİ
- 'Kiralık Aşk'ta evlenme teklifi!
- "Kafa"nın partisine ünlü yağmuru!
- Kenan Doğulu'ya "Beren Saat hamile mi?" diye sorulunca...
- Serhat Akın Survivor 2017'de..
- Survivor 2017 için geri sayım başladı!
- Pelin Öztekin ve Kıvanç Baran Arslan yine ayrıldı
- “Anne” zirvede
- Ahu Yağtu, Ayhan Bozkurt ile eğlencede!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- Sinem Kobal'a Kenan İmirzalıoğlu'nun hediyesi