Nez kararından vazgeçti!

Eşiyle birlikte İngitere'ye yerleşeceğini açıklayan Nez, fikir değiştirdiğini açıkladı.

Magazin - 28 Aralık 2016 00:15
Nez kararından vazgeçti!
21 Kasım'da Eylen Server Ünüvar'la nikah masasına oturan şarkıcı Nez, evliliğinin ardından "Eşim İngiltere’de yaşıyor. Ben de gideceğim" demişti. Önceki akşam Cihangir sokaklarında köpeğini dolaştırmaya çıkan Nez, İngiltere'ye yerleşme karından vazgeçtiğini açıkladı.


Özel hayatında her şeyin çok iyi gittiğini belirten Nez, "Daha önce İngiltere’ye gideceğimi açıklamıştım ama ülkemde olumsuz hadiseler yaşanırken bunun doğru olmadığını düşünmeye başladım. Fikrimi değiştirdim. Bunca olumsuzluğun topraklarımı bırakıp başka memleketin topraklarına gitmem" açıklamasıyla dikkat çekti.

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