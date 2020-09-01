Nil Karataş’tan yeni single!

Nil Karataş, 1996 yılına damga vuran “Sana Güvenmiyorum” adlı şarkıyı yeniden seslendirdi. Sözleri Aykut-Seden Gürel’e ait olan, müziğini de yine Aykut Gürel’in yaptığı şarkının yeni versiyonu, DMC etiketiyle yayınlandı.Aranjesini Erhan Bayrak’ın üstlendiği çalışmaya Karataş, bir de klip çekti. Klibi yönetmenliğini Ahmet Can Tekin yaptı. “Mühür” ve “Gümbür Gümbür” albümlerinin ardından Karataş, ilk kez bir single çalışmasıyla sevenlerinin karşısına çıkmış oldu.