Aşk iddialarıyla gündeme gelen Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı’nın Instagram'a düşen videosu sosyal medyayı salladı. Barış, Nisa’nın yanağına öpücük kondurduğu anları Instagram’dan paylaştı ama hemen sildi. İkilinin o anları gündem oldu.
İşte o görüntüler:
Nisa Bölübaşı'nın Barış Murat Yağcı'yı öpmesi sosyal medyada olay oldu!
Survivor 2020 yarışmacılarından Barış Murat Yağcı'nın otomobil kullandığı sırada yine kendisi gibi eski bir yarışmacı olan Nisa Bölükbaşı'nın "Bugün bunu hak etti" diyerek yanağından öpmesi sosyal medyayı karıştırdı.
07.09.2020 17:02 Magazin