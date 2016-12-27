Nişantaşı'nın yılbaşı ışıltısı

Lezzetli Nişantaşı: Develi
Nişantaşı'nda lezzet denildiği anda ilk akla tabii ki Develi geliyor! Asırlık bir lezzet klasiği olan mekanda, yılbaşı hiç olmadığı kadar lezzetli geçecek. Şık ambiyansı ve büyüleyen dekorasyonuyla sizi kendine aşık edecek olan Develi'den dilerseniz yılbaşı hindinizi de sipariş edip evde kusursuz bir kutlama yapabilrisiniz. Karar size kalmış; ister Develi yılbaşı hindisi ile evinizde bu lezzeti yaşayın, dilerseniz de Develi Nişantaşı'nın büyülü ortamının keyfini çıkarın.
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Romantik Nişantaşı: Salomanje
Yılbaşında romantizmin doruklarına çıkmak isteyenler için en keyifli seçenek tabii ki Salomanje. Atiye Sokak'ın büyülü tılsımından nasibini alan mekan her anıyla unutulmaz bir yılbaşı geccesinin altına imzasını atmaya hazır! Sıcak ve samimi ambiyansına bayılacaksınız. Yılbaşı geccesi için özel hazırlanan Salomanje menüsü, sizi harika bir lezzet turuna çıkaracak. Başlangıçlar, ara sıcaklar, zeytinyağlı seçenekler, salatalar, ana yemek ve tabii ki tatlılar... Hepsi yılbaşı geccesi için özel olarak hazırlandı. Kestaneli, iç pilavlı ossobuko, Levrek ızgara ya da Kekikli tavuk ızgara; ana yemeklere bayılacaksınız. Yılın son tatlı dokunuşu ise dağ meyveli Panna Cotta olacak. Salomanje yılbaşı keyfi kaçmaz...
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Steakli Nişantaşı: Gürkan Şef Steakhouse
Yılbaşında ete doymak istiyorsanız; Nişantaşı'nda en doğru nokta tabii ki Gürkan Şef Steakhouse. Gürkan Topçu'nun muhteşem lezzetleri ve mekanın farklı dokusu sayesinde yılbaşı geccenize renk katmaya hazırlanın. Farklı lezzet seçenekleri ve lezzete lezzet katan pişirme teknikleriyle yılbaşı geccenize harika bir dokunuş yapan Gürkan Şef'te geccenin tadı damaklarınızda kalacak.
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Oscar ödüllü Nişantaşı: Spago
Şehrin muhteşem manzarasına nazır hizmet veren, St. Regis Hotel'in terasında bulunan Spago'da yılbaşı ruhu bir başka yaşanıyor. Şehrin tüm ışıltısına hakim bu manzarada yeni yıl ruhu hissetmenizi tavsiye ederiz. Şef Wolfgang Puck'ın imzasını taşıyan muhteşem bir yeni yıl menüsü ile damaklarınızı şenlendirebilirsiniz. DJ Tarık Koray'ın eğlenceli ritimleriyle renklenecek geccede, sabahın ilk ışıklarına kadar eğlence sizi bekliyor.
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Brunch ve yılbaşı: St. Regis Hotel
Yenı yılın geccesinin de gündüzünün de farklı yaşandığı bir önerimiz var: St. Regis Hotel! Chef Gürcan Gülmez ve ekibinin hazırladığı muhteşem brunch büfesinde enfes kahvaltılıklar, deniz mahsülleri, sağlıklı sebze ve salata büfeleri ile başlayıp, ev yapımı makarna ve Barbecue’den arzu ettiğiniz reçeteyi seçebilirsiniz.Ve tabii ki son dokunuş enfes tatlılar olacak.
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Eğlenceli Nişantaşı önerileri
Yeni yıla geri saymaya elleriniz havada girmek isterseniz de harika önerilerimiz var! Nişantaşı'nın en yenilerinden biri olan Barcode'da sınırsız bir eğlence yaşanacak o gecce! Canlı müziğe, dans etmeye, şarkı söylemeye hazırlanın; yerinizde duramayacaksınız. Barcode sahnesinde muhteşem sesi ve yorumuyla Anıl Durmuş olacak! Ayrıca DJ Süleyman Zümrüt'ün seçtiği en eğlenceli ritimler sizi bekliyor olacak!
Yılbaşı geccesinde lezzet ve eğlenceyi buluşturmak isteyenlerin tercihi de tabii ki Frankie İstanbul oluyor! Frankie İstanbul, 2017 yılını karşılayacağımız bu özel gecceye yakışır şekilde hazırladığı seçkin menüsü ile misafirlerine dopdolu bir yeni yıl geccesi yaşatmaya hazırlanıyor. Yüksek hizmet kalitesiyle İstanbul yemek ve gecce hayatında özel bir yer edinen Frankie İstanbul, 2017’ye çok özel anılarla girmenize olanak sağlıyor.
Geri sayımı eğlence dolu anlarda yapmak isterseniz Nişantaşı'nın bir diğer eğlence seçeneği ise Biber Bar! Eğlencenin doruklarda yaşanacağı bu keyifli ambiyansta siz de yerinizi ayırın.
Sohbetimiz ve eğlencemiz bir arada olsun derseniz, Nişantaşı'nın bir diğer seçeneği ise Kav Butik. Atiye Sokak'ın keyif dolu yılbaşı ruhunu hissedip sevdiklerinizle güzel vakit geçirebileceğiniz Kav Butik, 2016'nın son saatleri ve yeni yılın ilk dakikaları için eğlencesi bol bir seçenek!
Nişantaşı'nın yılbaşı ışıltısı
Yılbaşı ruhunun en renkli noktalarından birisi de tabii ki Nişantaşı. Kocaman bir yılı geride bırakıp, yepyeni umut ve hayallerle başlayacağımız 2017'ye girerken Nişantaşı'nda olmak isteyenler için; işte Nişantaşı yılbaşı rehberi...Mekan - 27 Aralık 2016 12:01
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