No: 309 27. bölüm özeti ve fotoğrafları!

Dizi - 20 Aralık 2016 22:30

Lale’nin odasını karıştırırken çekilen görüntülerini izleyen Onur hayal kırıklığına uğrar ve Lale’ye tepki gösterir.. Buna çok üzülen Lale yaptıklarına pişman olur ve Onur’un gönlünü almaya, aralarını düzeltmeye çalışır. Ama yine aksilikler peşlerini bırakmaz.. Olumsuz gibi gözüken olaylar silsilesi, aslında Onur ve Lale aralarındaki bağı daha da güçlendireceklerdir..