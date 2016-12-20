No: 309 27. bölüm özeti ve fotoğrafları!

Fox TV ekranlarında yayınlanan Demet Özdemir ve Furkan Palalı'nın başrollerini paylaştıkları No: 309 dizisi, çarşamba akşamı 27. bölümüyle ekrana gelecek.

Dizi - 20 Aralık 2016 22:30
No: 309 27. bölüm özeti ve fotoğrafları!
"No: 309" dizisinin 27. bölüm konusu şöyle;

Lale’nin odasını karıştırırken çekilen görüntülerini izleyen Onur hayal kırıklığına uğrar ve Lale’ye tepki gösterir.. Buna çok üzülen Lale yaptıklarına pişman olur ve Onur’un gönlünü almaya, aralarını düzeltmeye çalışır. Ama yine aksilikler peşlerini bırakmaz.. Olumsuz gibi gözüken olaylar silsilesi, aslında Onur ve Lale aralarındaki bağı daha da güçlendireceklerdir..


İşte yeni bölümden kareler;
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