No: 309 28. bölüm özeti, fotoğrafları ve fragmanı!

Fox TV ekranlarında yayınlanan Demet Özdemir ve Furkan Palalı'nın başrollerini paylaştıkları No: 309 dizisi, çarşamba akşamı 28. bölümüyle ekrana gelecek.

Dizi - 28 Aralık 2016 08:00
No: 309 28. bölüm özeti, fotoğrafları ve fragmanı!
"No: 309" dizisinin 28. bölümünde;

Lale ve Onur aralarındaki anlaşmazlıkları tatlıya bağlamışlardır. Fakat Şerife aralarının hala bozuk olduğunu düşünüp bu durumu Yıldız’a bildirir. Yıldız’ın Şerife ile konuşmasına tanık olan İsmet te Onur ve Lale’yi barıştırmak için yılbaşı yemeği organize eder. Onur ve Lale bu kutlama için hazırlanır, birlikte alışveriş yaparlar. Betül gene hain planlar peşindedir fakat en büyük sürpriz onu beklemektedir..

"NO: 309" Yeni Bölümüyle 28 Aralık Çarşamba 20.00’da FOX’ta..

İşte yeni bölümden kareler;
FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

No: 309 28. bölüm fragman
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