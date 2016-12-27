No: 309 28. bölüm özeti, fotoğrafları ve fragmanı!

Dizi - 28 Aralık 2016 08:00

Lale ve Onur aralarındaki anlaşmazlıkları tatlıya bağlamışlardır. Fakat Şerife aralarının hala bozuk olduğunu düşünüp bu durumu Yıldız’a bildirir. Yıldız’ın Şerife ile konuşmasına tanık olan İsmet te Onur ve Lale’yi barıştırmak için yılbaşı yemeği organize eder. Onur ve Lale bu kutlama için hazırlanır, birlikte alışveriş yaparlar. Betül gene hain planlar peşindedir fakat en büyük sürpriz onu beklemektedir.."NO: 309" Yeni Bölümüyle 28 Aralık Çarşamba 20.00’da FOX’ta..