Nobu, The Ritz-Carlton İstanbul'da

Türk kültür ve geleneklerinin modern, lüks ve eşsiz boğaz manzarası ile buluştuğu The Ritz-Carlton İstanbul, misafirlerine sağladığı hizmetlerinin yanında dünyaca ünlü Nobu Restoran lezzetlerini de sunmaya hazırlanıyor. Otel içerisinde hizmet verecek olan 850 m2 lik alana yayılan, 2 katlı, yüksek tavanlı restorana Süzer Plaza’dan da ayrı bir giriş imkanı sağlanacaktır.Türkiye ve dünyada yatırımların durdu denilecek derecede yavaşladığı bugünlerde, Süzer Grubu’nun yaptığı bu yatırım, İstanbul’a büyük bir heyecan katacak ve turizmi bir üst seviyeye taşıyacak.Japonya’da doğan ve profesyonel hayatının tamamını Japon mutfağında geçiren Şef Nobu Matsuhisa, Peru’ya yerleşip kendisine ait ilk sushi restoranını açar. Japon mutfağının spesifik ve Peru’da az bulunan içeriklerinden dolayı, Peru mutfağı ile füzyon bir tat oluşturan Şef Nobu, klasik tekniklerin dışına çıkarak kendi imza tatlarını oluşturur.1987’de Beverly Hills’de ilk Matsuhisa restoranını açan Şef Nobu, kısa zamanda Robert de Niro’nun da içinde bulunduğu Hollywood yıldızlarının favori restoranı ve şefi olmayı başarır. Ardından 1994’te Robert de Niro, Şef Nobu’yu New York’taki ilk restoranlarını açmaya ikna eder.Kendi mutfağında zamanla farklı ülkelerin esintilerine yer veren Şef Nobu, Türk mutfağı lezzetlerinin mutlaka kendi mutfağına gireceğini, dünya genelinde Nobu Restoran mutfaklarında lokal malzeme kullanımına dikkat ettiklerini belirtti. Nobu lezzetlerine, Türk mutfağını dahil edebileceğini de ekledi.Amerika, Avrupa, Meksika ve Karayipler, Orta Doğu ve Afrika, Pasifik Asya ve Güney Amerika’da 32 şehirde faaliyet gösteren Nobu, Peru’ya özel sos ve malzemeleri Japon mutfağına entegre ederek elde ettiği Şef Nobu’nun kendisine özgü stili ve dünyaya yayılan lezzetleriyle biliniyor.