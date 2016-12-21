Noel çekimlerine Hailey Baldwin damgasını vurdu

Love Magazine Aralık ayının her günün için ünlü bir isimle video çekimlerine devam ediyor.

Dünya Magazin - 22 Aralık 2016 00:30
Noel çekimlerine Hailey Baldwin damgasını vurdu
Bella hadid, Kendall Jenner ve Alessandra Ambrosio'dan sonra Love Magazine Noel çekimlerine Hailey Baldwin damgasını vurdu. Siyah iç çamaşırlarıyla 21 Aralık çekimine katılan ünlü model, bir kanepede dans ederken görülüyor.


Hailey, New York'taki bir otel odasındaki cam bir pencereye karşı seksi danslar ediyor. 20 yaşındaki Baldvin daha sonra ise iç çamaşırlarıyla duşa giriyor.

İşte o çekimden kareler;
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Kaynak:posta.com.tr
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Bağlantılar: Hailey Baldwin

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