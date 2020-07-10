Norm Ender bu kez Edis'e diss attı!

Uzun bir aradan sonra 'Mekanın Sahibi' isimli parçasıyla camiaya geri döndüğünü ilan eden Norm Ender birçok rapçiye diss atmıştı. Ezhel, Ben Fero ve Khontkar gibi günümüzün önemli rapçilerine sataşan Norm Ender, yeni şarkısı 'Konu Kilit'i piyasaya sürdü. Norm Ender'den bu de kez popçu Edis nasibini aldı.'Konu Kilit' isimli şarkısında Edis'e diss atan Norm Ender, şu sözlere yer verdi:"Bu sene değeri bindi bizim hiphop kültürü, yeni bir Tarkan olamıyor mu Edis Görgülü?"