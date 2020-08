"Nuh Tepesi" şimdi de Amerika'da!

Tribeca Film Festivali'nden ödülle dönen Nuh Tepesi'nin dünyanın en prestijli kanallarından biri olan HBO'da gösterileceği duyuruldu. Ali Atay, Haluk Bilginer ve Hande Doğandemir'in başrolünde yer aldığı filmin 2020 yılının sonlarına doğru HBO'da yayınlanması bekleniyor.HBO, Game of Thrones, Chernobyl, The Sopranos, True Detective, The Leftovers, Succession gibi dünya çapında büyük başarılar elde eden dizileri yayınlayan kanal olarak öne çıkıyor.