İstanbul'da hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş, son yolculuğuna uğurlandı. Koronavirüs nedeniyle cenaze töreni düzenlenemeyen Yerlitaş, Ulus Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye sadece 5 kişinin katılmasına izin verildi.Yerlitaş'ın Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirilen cenazesini görmek için yakın arkadaşı sanatçı Sibel Can, gasilhaneye geldi.Hülya Avşar da ünlü modacıyı son yolculuğu sırasında yalnız bırakmadı.