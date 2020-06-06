Nur Yerlitaş'ın son görüntüleri...

Geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olan ünlü modacı Nur Yerlitaş (64), 27 Nisan'da hayata gözlerini yumdu. Ünlü modacının kullandığı Instagram hesabından bugün bir paylaşım yapıldı. Yerlitaş'ın görüntüleri yayınlandı ve altına şu not yazıldı:"Şefkat" sevgiden daha büyüktür. Koşulsuz sevgi olarak bilinir. İkincisi "Nezaket" saygıdan daha büyüktür. İncitmeden sonuç almayı sağlar... #Prof.Dr.Nevzat.Tarhan"İşte video: