Nurgül Yeşilçay evdeki kablolara kafayı taktı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan ile alay eden ve corona virüsü salgını sırasında sosyal medyada eğlenceli paylaşımlara imza atan Nurgül Yeşilçay, bu kez evindeki kablolara kafayı taktı.Nurgül Yeşilçay son paylaşımında bir günde neler yaptığını anlattı…İşte, güzel oyuncunun paylaşımı:(Kaynak: sozcu.com.tr)