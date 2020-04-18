Nurgül Yeşilçay evdeki kablolara kafayı taktı

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, corona virüsünden korunmak için dışarı çıkmadığı evindeki kablolara kafayı taktı.

18.04.2020 19:25 Magazin

Nurgül Yeşilçay evdeki kablolara kafayı taktı Geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan ile alay eden ve corona virüsü salgını sırasında sosyal medyada eğlenceli paylaşımlara imza atan Nurgül Yeşilçay, bu kez evindeki kablolara kafayı taktı.

Nurgül Yeşilçay son paylaşımında bir günde neler yaptığını anlattı…

İşte, güzel oyuncunun paylaşımı:
(Kaynak: sozcu.com.tr)
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